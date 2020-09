Incentivo para empreender

O Instituto Souza Cruz está com inscrições abertas para o programa Decola Jovem, um curso de empreendedorismo totalmente online e gratuito. O objetivo é incentivar pessoas de 18 a 35 anos a encontrarem, no ato de empreender, uma alternativa de trabalho e geração de renda. As inscrições vão até o dia 18 de outubro e as aulas começam no dia 19 do mesmo mês. O projeto acontecerá nos municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados, Japeri, Magé, Guapimirim e Mesquita, e terá duração de cinco dias.

Durante as atividades, serão abordados temas como produto e serviço, ações de divulgação, pesquisa de mercado, projeção de vendas e fluxo de caixa. Ao todo, haverá 11 etapas e, depois delas, o empreendedor estará pronto para tirar o negócio do papel. No total serão 80 vagas e os 80 primeiros inscritos receberão um kit didático com apostila, camisa e caneta do programa.

Depois de participar do curso, os inscritos terão um acompanhamento de 90 dias para assegurar a continuidade do negócio. O método que será aplicado durante as aulas é o "By Necessity", criado pelo Instituto Besouro, que consiste na utilização da vivência de cada integrante para a criação e manutenção de um negócio com baixo custo. A cada dez alunos, sete iniciam uma atividade, atingindo, dessa forma, uma taxa de 70% de conversão.

Segundo o criador da metodologia e presidente do Instituto Besouro, Vinicius Mendes Lima, empreender é uma alternativa para enfrentar a crise aprofundada pela pandemia do novo coronavírus.

"A crise não começou com a covid-19, mas com certeza ficou ainda mais preocupante. O Decola Jovem tem a missão de empoderar e capacitar a nossa juventude por meio do empreendedorismo, o que garante mais preparo para que a pessoa possa enfrentar esse cenário difícil ", afirma.

Para a coordenadora do Instituto Souza Cruz, Helen Janata, a crise ampliada pela pandemia pode ser o momento ideal para aproveitar novas chances e inovar.

"Nós acreditamos que um dos caminhos para mudar este cenário econômico desafiador é investir na capacidade criativa do jovem. Este é um período de incertezas mas, também, de oportunidades. Planejamos esta edição do Decola Jovem pensando nos detalhes, para que esses participantes tenham acesso a um conteúdo rico, com estratégias que resultem na geração de renda para estes alunos e suas famílias".

O projeto é realizado pelo Instituto Souza Cruz e executado pelo Instituto Besouro, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, do Conselho Municipal de Juventude de Caxias, da Subsecretaria de Promoção Defesa e Garantia de Direitos Humanos do Rio e da Comunidade Jovem 021. Poderão se inscrever pessoas que tenham alguma ideia de negócio ou que já sejam empreendedores. Inscrições pelo site www.decolajovem.com.br