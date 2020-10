Unigranrio e UERJ promovem debate sobre narrativa e memória em tempo de crise Divulgação

Baixada - As discussões sobre o passado podem incitar reflexões sobre o presente e perspectivas para um futuro mais consciente. Diante disso, a Unigranrio, com unidade em Duque de Caxias, e a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) promovem, entre os dias 26 e 29 de outubro, de 9h às 16h, um seminário internacional online para debater "Narrativa e memória em tempos de crise", com destaque para temas contemporâneos.

O evento traz uma gama de professores ligados ao grupo de pesquisa "Neu - Narrativas do Eu; Literatura, Comunicação e Sociedade" e "Poéticas da Diversidade". Além disso, o seminário internacional também conta com a participação de profissionais e especialistas ilustres de Chile, Estados Unidos, Portugal, Suíça, Itália e Brasil.

Dentre eles, o pós-doutor em Ciência da Religião e professores da PUC/Chile, Cesar Octaviano Carbullanca, que vai abrir a programação com a palestra "Notas semióticas do testemunho: autoridade, silêncio e episteme". No trabalho, o professor apresenta a semiótica do testemunho como emergência da autoridade na literatura testemunhal e em textos produzidos por vítimas de abuso sexual por padres chilenos.

Para acompanhar as atividades do seminário internacional, basta se inscrever no link, onde também estão disponíveis mais informações sobre os palestrantes: https://portal.unigranrio.edu.br/seminario-internacional-narrativa-e-memoria-em-tempos-de-crise.