Shopping Grande Rio promove missa online em homenagem a São Judas Tadeu Victor Fernandes

Por O Dia

São João de Meriti - A missa de Ação de Graças é uma tradição dos católicos, para comemorar o Dia de São Judas Tadeu, em 28 de outubro. Neste ano, entretanto, diante do enfrentamento da pandemia da covid-19, aglomerações em ambientes fechados são desencorajadas e, por isso, o Shopping Grande Rio vai promover, nesta quarta-feira, uma versão virtual da missa para um dos santos mais populares do Brasil, o patrono das causas difíceis e desesperadas.

A partir das 10h, a cerimônia será presidida pelo Bispo Dom Tarcísio Nascentes dos Santos, de Duque de Caxias, e concelebrada pelos padres Jospin Wetunu, Cristo Masofete e Luís Cláudio, com participação do Regente Cláudio Rangel. A missa será transmitida ao vivo nas redes sociais do empreendimento e no canal do shopping no YouTube.

A Missa de Ação de Graças é realizada tradicionalmente há mais de 20 anos no local, com grandes públicos de toda a Baixada Fluminense e região. São Judas Tadeu tem um lugar especial para o Shopping Grande Rio, que inaugurou, em 1996, a capela em homenagem ao patrono das causas difíceis e desesperadas. No local, são realizados encontros de oração com o padre da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de São João de Meriti, suspensos por conta da pandemia.