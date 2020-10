Praça das Andorinhas, e Magé, na Baixada Fluminense Reprodução

Por O Dia

A partir de 1º de novembro Magé entra em uma nova fase no processo de flexibilização de atividades durante a pandemia da Covid-19. A prefeitura publicou, na última sexta-feira (23), o Decreto Municipal nº 3.390/2020, que insere no rol de atividades excepcionalmente liberadas com uso obrigatório de máscaras: os parques infantis e áreas de lazer instalados em áreas públicas, atividades esportivas como ciclismo, caminhadas e montanhismo; e os pontos de interesse turístico limitado acesso ao público a dois terços da capacidade.



As aulas presenciais na rede pública de ensino do município seguem suspensas até o dia 15 de novembro. Nas escolas privadas, cursos preparatórios e faculdades da cidade, fica permitida a retomada facultativa das aulas presenciais a partir de 1º de novembro, e condicionada aos protocolos sanitários constantes no decreto, como garantir a distância mínima de 1,5m entre os estudantes; utilização de equipamentos de proteção individual, a serem fornecidos pelo estabelecimento; organizar uma escala de revezamento de dia ou horário de trabalho entre os empregados; proibir a participação de pessoas consideradas do grupo de risco nas equipes de trabalho; adoção de todos os meios necessários a evitar aglomerações; disponibilizar álcool gel 70% a todos os funcionários e alunos; entre outras medidas.



O município fiscalizará a implementação dos protocolos sanitários sanitários e cumprimento das medidas sanitárias previstas no decreto.