Campanha começou ontem e, a cada semana a prefeitura vai divulgar os locais e horários de vacinação Divulgação

Por O Dia

A prefeitura de Duque de Caxias, deu início, ontem, a mais uma campanha de vacinação contra a raiva animal no município. Em função da pandemia de Covid-19, a vacinação segue as recomendações de prevenção ao vírus, evitando aglomerações e obrigando o uso de máscara. O objetivo é percorrer o maior número de bairros possível, nos quatro distritos do município.

A Campanha Vai deixar seu amigo morrer de raiva? é promovida através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses. A programação de vacinação será divulgada a cada semana, através do site e das redes sociais da prefeitura. A ação conta com a participação de voluntários do Processo Apell. A vacina é gratuita.



Veja a programação para a semana, de 9h às 13h:



27/10 – Terça-Feira: E.M. Profª Maria José de Oliveira (Pq. Lafaiete)

28/10 – Quarta-Feira: E.M. Darcy Vargas (Bananal)

29/10 – Quinta-Feira: E.M. Visconde de Itaboraí (Bar dos Cavaleiros)

30/10 – Sexta-Feira: E.M. Profª Olga Teixeira de Oliveira (Pq.

Lafaiete)



FORMA DE TRANSMISSÃO E PRINCIPAIS SINTOMAS

A transmissão da raiva ocorre por meio do contato com a saliva do animal infectado, por lambida ou mordidas. Após a infecção, o vírus se espalha no sistema nervoso, atingindo diversos órgãos e se proliferando nas glândulas salivares. Após a exposição ao vírus, os sintomas da raiva

surgem em cerca de 10 a 60 dias.

A transmissão da raiva ocorre por meio da saliva de animais infectados, principalmente por mordidas, mas também podem ocorrer via arranhões e lambidas desses animais. Em caso de mordida, a pessoa deve lavar o ferimento com água e sabão de coco e procurar um posto de saúde. A única forma de prevenção da raiva é a vacinação anual dos pets.