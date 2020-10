As obras na Avenina Zarzur Divulgação

Por O Dia

A Prefeitura de Magé iniciou nesta semana obras de contenção da encosta na Avenida Zarzur, em Suruí. O local apresentava problemas estruturais e oferecia riscos aos moradores. As obras estão sendo realizadas por toda extensão do valão e têm como objetivo oferecer segurança e qualidade de vida para a população.



“Estamos fazendo esse trabalho com muito respeito, carinho e dedicação ao nosso maior patrimônio que é a população mageense. O nosso município enfrenta uma crise imensa, mas nossa vontade de trabalhar é maior que isso tudo e estamos realizando um serviço árduo para entregar as obras. Nós estamos posicionando os postes, e em seguida faremos uma contenção, para em seguida colocar o asfalto”, disse o prefeito Rafael Tubarão.



Para a cabeleireira Maria Helena dos Santos, moradora da rua há 40 anos, a obra irá beneficiar a população. “A rua estava desmoronando e a qualquer momento carros e crianças poderiam cair no valão. Fico feliz com essa obra e tenho certeza que a rua vai ficar ótima”, comemorou.