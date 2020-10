Com 30 anos de carreira e apresentações com grandes estrelas da MPB, Márcio Fininho se apresenta dia 1º Divulgação

Por O Dia

O TopShopping completa 24 anos de existência amanhã e comemora a data com a volta do Top Music, para alegrar as noites de happy hour e os almoços de domingo dos clientes. Os shows acontecem de terça a sexta-feira, a partir das 19h, e aos domingos, a partir das 14h, nas Praças de Alimentação do 2º e 3º Piso.



Dando início às apresentações, hoje o cantor Lucas Galldini sobe ao palco, na Praça de Alimentação do 2º Piso. Carioca, cantor e compositor, Lucas começou a se interessar por música aos 10 anos, se encantando pelo som do violão. Atualmente, com público cativo e definido, conquista seu respeito quando canta e toca seu violão, encantando a todos com seu carisma.



Amanhã é a vez do cantor Andinho Maia comandar o público e comemorar o aniversário do Top. O músico leva aos palcos uma fusão de Pop, Groove, MPB e Sambalanço. A apresentação de Andinho Maia acontece na Praça de Alimentação do 3º Piso.



Na quinta, quem passar pela Praça de Alimentação do 2º piso poderá curtir o som do cantor Lucas Britto. Nascido e criado em Nova Iguaçu, Lucas tem como influência Legião Urbana, Charlie Brown Jr., Imagine Dragons e Foo Fighters.



E na sexta-feira, o TopShopping recebe o cantor Jean Campelo. Em contato com a música desde a infância, o cantor iniciou sua incursão em trabalhos autorais aos 16 anos, participando de várias bandas e projetos onde atuou como compositor e arranjador. Jean Campelo se apresenta na Praça de Alimentação do 3º Piso.



Iniciando o mês de novembro, o cantor Marcio Fininho sobe ao palco no domingo, dia 1. Músico há 30 anos, Marcio Fininho já se apresentou com diversos artistas de renome da música popular brasileira, como Emílio Santiago, Alcione, Mumuzinho e João Bosco. Marcio Fininho se apresenta na Praça de Alimentação do 3º piso.



O TopShopping segue todas as medidas sanitárias estabelecidas pelas autoridades para o combate à Covid-19, a fim de garantir a segurança dos clientes.



O Top Music acontece de terça a sexta-feira nas Praças de Alimentação do 2º e 3º Piso, a partir 19h, e aos domingos, a partir das 14h. O evento é gratuito.



O TopShopping fica na Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro – Nova Iguaçu.