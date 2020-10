Por O Dia

O TopShopping de Nova Iguaçu completa 24 anos nesta quarta-feira, e terá o retorno do Top Music para celebrar e animar as noites de happy hour e os almoços de domingo dos clientes. Os shows voltam a acontecer de terça a sexta-feira, a partir das 19h, e aos domingos, a partir das 14h, nas Praças de Alimentação do 2º e 3º piso.



As comemorações começam com o show do cantor Andinho Maia, que leva aos palcos uma mistura dos estilos Pop, Groove, MPB e Sambalanço. Na quinta, quem marca presença na festa é o cantor Lucas Britto. Nascido e criado em Nova Iguaçu, Lucas tem como influência musical bandas nacionais e internacionais, como Legião Urbana, Charlie Brown Jr., Imagine Dragons e Foo Fighters.



Na sexta-feira, o TopShopping recebe o cantor Jean Campelo. Em contato com a música desde a infância, o cantor iniciou sua incursão em trabalhos autorais aos 16 anos, participando de várias bandas e projetos onde atuou como compositor e arranjador.



Iniciando o mês de novembro, o cantor Marcio Fininho sobe ao paco do Top Music no domingo, dia 1. Músico há 30 anos, Marcio Fininho já se apresentou com diversos artistas de renome da música popular brasileira, como Emílio Santiago, Alcione, Mumuzinho e João Bosco.



O shopping ressaltou que segue todas as medidas sanitárias estabelecidas pelas autoridades competentes para o combate à covid-19, a fim de garantir a segurança dos clientes.