Por O Dia

Depois de 4 anos desbravando as montanhas da região serrana do Rio de Janeiro, a CamelBak Mountain Race chega a mais um cenário paradisíaco e preservado. Consagrada como uma das principais provas de trailrun (corrida em trilha) do Brasil, em 2020, a CamelBak Mountain Race Praias Selvagens acontecerá no sábado, dia 7 de novembro, tendo como cenário a natureza deslumbrante e desafiadora do Parque Natural Municipal de Grumari, no Rio de Janeiro. Com ponto de partida na praia que dá nome ao Parque, um dos últimos refúgios ambientais em plena metrópole. As inscrições ainda podem ser realizadas através do site camelbakmountainrace.com.br ou diretamente no ticketagora.com.br.

A quinta edição da CamelBak Mountain Race faz jus ao sobrenome "Praias Selvagens". Com percursos de 7,5 km, 12 km e 18 km, a prova explora locais pouco conhecidos até pelos cariocas mais desbravadores, como as praias do Perigoso e do Meio, além de terrenos com aclives, declives, areia, estrada de chão, asfalto e paralelepípedo. Ou seja, todo tipo de terreno que uma prova trail pode proporcionar, com a beleza indescritível da reserva de Grumari.

Segundo Yuri Binder, sócio-diretor da 213 Sports, organizadora do evento, a escolha de Grumari como palco de um evento esportivo integralmente conectado com a natureza foi estratégica, "Estudamos durante muito tempo a realização desta prova na capital, sempre com muita cautela, e chegamos à conclusão que Grumari seria o melhor lugar. A questão de localização pesou, até por ser bem interessante para os nossos patrocinadores proporcionarem mais ativações. Nossa ideia é que a 'Praias Selvagens' permaneça no calendário e apostamos muito no evento. Acreditamos que possa se tornar uma das maiores provas de trail do Brasil", afirma o executivo.

Protocolos de segurança

Além dos aspectos esportivos e ambientais, a CamelBak Mountain Race Praia Selvagens é emblemática também como marco no combate à disseminação do Covid-19. A organização da prova desenvolveu uma série de protocolos de segurança, em conjunto com a Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, que poderão servir de modelo para eventos esportivos futuros no município, tais como: largadas com grupos reduzidos de até 15 pessoas, evitando aglomeração, utilização de máscara obrigatória por atletas e equipe de produção, aferição de temperatura dos participantes, obrigatoriedade de uso de equipamento de hidratação individual, com capacidade de reabastecimento, sendo proibido utilizar copos ou ingerir água direto dos filtros nos pontos de reidratação (para as provas de 12 km e 18 km). Máscaras e equipamentos de hidratação serão entregues a todos os participantes nos kits de inscrição.