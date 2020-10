Por O Dia

Em celebração ao Dia Mundial da Alimentação, que aconteceu em 16 de outubro, a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Duque de Caxias (Caisan), promove, hoje, um encontro virtual "Cultivar, Alimentar, Preservar. Juntos por comida de verdade e sustentabilidade." A data foi escolhida por ser o dia da fundação da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

A reunião virtual acontece das 14h às 16h, e terá a participação de Caroline Morgado, do Departamento de Nutrição da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa e Civil; Izabel Joia, da Secretaria Municipal de Governo; Suély Paixão, agricultora Familiar, cursando Ciências Biológicas e Adriana Casali, analista Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

O encontro será transmitido através da plataforma Zoom e as inscrições devem ser feitas através em http://bit.ly/EncontroAlimentacao. As vagas são limitadas e o link para participar será enviado por e-mail, no dia do evento.

Mesmo após 75 anos desde a fundação da FAO, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo e cerca de 10 milhões de brasileiros não têm acesso regular a uma alimentação segura e nutritiva. Uma combinação de alimentação pouco saudável e estilos de vida, aumentou as taxas de obesidade, tanto nos países desenvolvidos como nos países menos desenvolvidos, onde a fome e a obesidade coexistem.

O mundo desperdiça, aproximadamente, um terço do alimento produzido globalmente, o equivalente a 1,3 bilhão de toneladas anuais. O desperdício ocorre em todas as fases de produção: plantio, armazenagem, processamento, distribuição e consumo. Em todas essas etapas são gastos recursos naturais, humanos e combustíveis, geralmente fósseis, derivados do petróleo, que liberam poluentes e gases de efeito estufa.