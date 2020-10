Por O Dia

A Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade, em Magé, está prestes a voltar a funcionar. Fechado desde 2010, o hospital, que já foi referência em atendimento na Baixada Fluminense, estava abandonado, mas passa por obras desde junho e tem previsão de ser entregue até o fim do ano. A prefeitura de Magé e o governo do estado fecharam parceria para garantir a reabertura da unidade. O governo municipal vem arcando com as obras. Ao estado caberá o custeio mensal.

Com quatro pavimentos, numa área construída de aproximadamente cinco mil metros quadrados, no bairro da Piedade, a unidade terá capacidade de atender a cerca de 500 mil moradores de Magé e de municípios vizinhos, como Guapimirim, Itaboraí, Duque de Caxias e Teresópolis. Ali, vão funcionar 300 leitos e quatro centros cirúrgicos, além de emergências adulta e pediátrica, e maternidade.

"A casa de saúde foi referência na região, com pronto-socorro, centro cirúrgico e maternidade. Por sinal, muitas gerações de mageenses nasceram ali. Mas após uma série de brigas, acabou fechada. Nós arrecadamos o local na Justiça após a decretação do abandono", explica o prefeito Rafael Tubarão (PPS), destacando que as obras saíram após convênio com o governo do estado. "Decidimos reformá-la e entregá-la pronta até o dia 31 de dezembro. Estamos perto de fechar outras parcerias para que ela já seja entregue toda aparelhada", esclarece.