Por O Dia

O projeto "Livros para Voar" distribui e recebe doações de livros todas as sextas-feiras. A ação faz parte do Programa Municipal de Incentivo à Leitura e à Escrita, realizado pela prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Fundação Educacional e Cultural da cidade (Fenig).

Desde seu início, em 2018, mais de 2 mil livros já foram arrecadados e doados. Mesmo com a pandemia de covid-19, o projeto não foi descontinuado. A arrecadação de livros ficou suspensa por um tempo, mas retornou junto com o comércio e as igrejas. Todos os livros são higienizados, embalados e distribuídos no estande montado na praça Rui Barbosa, no Centro de Nova Iguaçu.

Durante a pandemia, foram feitas lives como o "Papo Literário", com a participação de autores do município, e a "Poesia Falada", com vídeos gravados e editados com a presença de poetas da cidade recitando poemas e repassando um histórico sobre sua carreira.

Normalmente, os livros são arrecadados em 11 pontos da cidade com a ação "Aqui tem um totem", onde as pessoas podem deixar suas doações em caixas de coletas. Somente são aceitas doações de livros literários. Por conta da pandemia, os totens de arrecadação só estão funcionando na loja Caçula de Nova Iguaçu, na Casa do Professor e nas igrejas de São Miguel Arcanjo, em Miguel Couto, e de Santo Antônio da Prata, além da Praça Rui Barbosa.