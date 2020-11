Responsáveis pelo alunos sem acesso à internet recebem o material impresso Divulgação

Por O Dia

A Prefeitura de Guapimirim decidiu, por meio da secretaria municipal de Educação, autorizada pelo Conselho Municipal de Educação, que todos os alunos sejam promovidos para a série seguinte. A informação foi dada pela secretária de Educação, Regina Vidal. Ela explicou que desde o dia 7 de maio, conteúdos digitais foram disponibilizados para atender os alunos enquanto as aulas estão suspensas por tempo indeterminado, seguindo medidas de controle e combate à Covid-19, pelo portal EducaOnline, no site da Prefeitura de Guapimirim.



"A ideia foi a de, mesmo com o distanciamento social e a quarentena que estamos vivendo imposta pela Pandemia do Coronavírus, manter a rotina escolar dos alunos, para que não tivessem maiores perdas de conhecimentos. Foi criado um banco de dados com a participação de profissionais de toda a rede de ensino de Guapimirim através de um site. O mesmo conteúdo foi impresso para os alunos que não têm acesso a internet que, através de um cronograma foi entregue, por agendamento, a seus pais, para evitar aglomerações nas unidades escolares. Está sendo assim desde o mês de maio”, esclareceu a Secretária.



A Rede Municipal de Ensino de Guapimirim possui 8.806 alunos, sendo 2.115 na Educação Infantil; 3.336, no 1º segmento (1º ao 5° ano); 2.543, no 2º segmento (6º ao 9º ano); 780 na Educação de Jovens e Adultos (EJA); e 32 na Classe Especial.



A equipe de coordenação pedagógica decidiu fortalecer os ensinamentos adquiridos pelos alunos nas unidades escolares, com atividades auxiliadas pelos orientadores pedagógicos e professores.



Para os Coordenadores Educacionais e os do Departamento Pedagógico esta ferramenta é de extrema importância para os estudantes neste momento e que o processo de aprendizagem só acontece por meio de um relacionamento com muito carinho e dedicação entre professores e alunos, por isso, os profissionais estarão de prontidão, via aplicativo de mensagens, para sanar qualquer dúvida que venha surgir durante a realização das atividades.



A aproximação entre as famílias dos estudantes e os profissionais da Educação é de grande relevância. “Sabemos que a distância física deve ser mantida, mas, para o sucesso desse projeto, todos precisam estar envolvidos."É importante que as famílias assumam o compromisso em devolver o bloco de conteúdos já respondido, nas etapas anteriores, no ato de retirada das novas propostas. Nossa maior preocupação é que os responsáveis retirem o material nas escolas em que seus filhos estão matriculados, diariamente das 8h ao meio-dia”, esclareceu a secretária de Educação.



Os responsáveis pelos alunos da Classe Especial recebem o material em suas residências. Basta entrar em contato com a direção das unidades escolares para que o conteúdo seja entregue no local desejado.