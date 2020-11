Por O Dia

O Caxias Shopping realiza, amanhã, uma live sobre História da Arte com a participação das educadoras e historiadoras Carolina Lauriano e Fernanda Lopes. O encontro virtual tem o objetivo de fazer um movimento cultural que estimule a apreciação e cultura da arte por meio da educação, para provocar um verdadeiro mergulho na História da Arte.

O encontro virtual vai tratar sobre artistas consagrados como Rafael Sanzio, Diego Velázquez, Édouard Manet, Claude Monet, Paul Cézanne, Pablo Picasso, Henri Matisse, Kazimir Malevich, Joan Miró e Jackson Pollock. A transmissão acontece às 17h.

Responsável pela administração do shopping, a Aliansce Sonae renovou em 2020 o patrocínio a ArtRio Educação. A live vai acontecer nos perfis do Instagram da ArtRio e do Caxias Shopping, além do canal no Youtube do shopping.