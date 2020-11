Programação é para conscientizar os homens sobre o câncer de próstata Divulgação

Para alertar os homens sobre a importância do autocuidado e evitar o câncer de próstata, o

TopShopping, em parceria com a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, realizará a campanha Novembro Azul.

A ação vai até o dia 30 de novembro e tem apoio de Drogarias Pacheco, A Nossa Drogaria, Walter’s

Barbearia e Instituto de Beleza Lígia Almeida.



Nos dias 4 e 6, a Cruz Vermelha de Nova Iguaçu, distribuirá panfletos de conscientização e laços

azuis, das 13h às 15h, na Portaria A. Também no dia 6, a Drogarias Pacheco estará no Espaço

Coworking (3º piso), a partir das 15h, realizando aferição de pressão arterial e orientações

farmacêuticas. Já os clientes que realizarem serviços na Walter’s Barbearia (3º Piso), no

período de 21 a 24 de novembro, até às 14h, ganharão uma massagem para os pés de 15 minutos.



Além disso, para fechar a programação de conscientização ao Novembro Azul, os homens que forem

ao Instituto de Beleza Lígia Almeida (1º Piso) para cortar o cabelo, no período de 25 a 30 de

novembro, ganharão um tratamento Redken.





Programação:



04 e 06/11, quarta-feira e sexta-feira



Cruz Vermelha de Nova Iguaçu/RJ



Distribuição de panfletos de conscientização e laços azul.



Horário: das 13h às 15h.



Local: Portaria A.





06/11, sexta-feira



Drogarias Pacheco



Serviços: aferição da pressão arterial e orientações farmacêuticas.



Horário: das 15h às 17h.



Local: Espaço Coworking.







21 a 24/11, sábado a terça-feira



Walter Barbearia



Os clientes que realizarem serviços na barbearia até 14h, ganham uma massagem para os pés de 15

minutos.



Local: 3º Piso







25 a 30/11, quarta a segunda-feira



Instituto de Beleza Lígia Almeida



Homens e rapazes que cortarem o cabelo ganham um tratamento REDKEN.



Local: 1º Piso.





O TopShopping fica na Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro, Nova Iguaçu.