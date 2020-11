Por O Dia

A Escola Municipal Barão de Iriri, em Magé, ficou em 2º lugar na classificação estadual do Prêmio Gestão Escolar 2020, com pontuação de 99,6. Nesta etapa, participaram 92 escolas municipais e 208 da rede estadual. A avaliação final foi feita pela Secretaria de Estado de Educação do Rio, pela União de Dirigentes Municipais de Educação e outras entidades do setor.

"Após análise das notas atribuídas pelos avaliadores e ampla discussão, o Comitê Estadual reconheceu os três ganhadores do Prêmio Gestão Escolar 2020 no Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos às 92 escolas municipais que se inscreveram e participaram do Prêmio e parabenizamos, em especial, a secretária Álison, de Magé, pela colocação de sua escola, que, juntamente com as outras duas escolas vencedoras estará representando o Estado do Rio de Janeiro na próxima etapa", declarou a organização da premiação.

Gestão inovadora

A iniciativa visa a reconhecer as experiências de gestão escolar significativas e inovadoras para a continuidade da aprendizagem no período de pandemia. Em primeiro lugar esteve o Colégio Estadual Nelson Pereira Rebel, em Campos dos Goytacazes, e, em terceiro lugar, o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Magé foi representada por 10 unidades da Escola Viva.

"Parabéns a todas as unidades que participaram do prêmio, relatando suas práticas que com certeza são inovadoras e fazem da Escola Viva a melhor rede de Educação Pública da Baixada. Em especial, a gestora Carol da E.M. Barão do Iriri e sua equipe, premiados em 2º lugar. Isso nos dá a certeza de que estamos no caminho certo, trazendo muito orgulho para nossa cidade, valorizando nossos profissionais e oferecendo o melhor aos nossos alunos", declarou a secretária de Educação de Magé, Álison Brandão.