Por O Dia

Publicado 11/11/2020 00:00

Atletas de Magé chamaram atenção em competições de níveis estaduais e nacionais no mês de outubro. Mesmo depois de meses sem disputas devido à pandemia da Covid-19, os esportistas mageenses ganharam destaque no futebol feminino e no karatê, e vão representar a cidade nas próximas etapas.

O sensei Francivaldo Martins ficou em 4º lugar na 27ª edição do Karatê Interestilos Kata , realizado no Morumbi, em São Paulo. O esportista é contemplado pelo programa Bolsa Atleta, concedido pela prefeitura de Magé. A competição consiste em uma sequência de movimentos de ataque e defesa em uma luta imaginária.

"O (programa) bolsa veio para coroar e dar aquela energia positiva para poder desenvolver o melhor de mim, sem me preocupar com alimentação e transporte durante as competições. O governo está de parabéns e tenho grande satisfação em participar desse projeto mageense. A melhor coisa de ser atleta é levar a bandeira do meu município a todos os cantos do Brasil e do mundo", disse o sensei.

Nos dias 21 e 22 de novembro, Francivaldo vai representar a cidade em São Paulo, em um torneio que terá a participação de mais de 2 mil atletas. O karateca também participará do Mundial, na Polônia, e do Pan-Americano, no México, no próximo ano.

Boa estreia no futebol

No futebol feminino, o Mageense goleou o Águia F.C por 5x0, fora de casa, pela primeira rodada da Taça Unifoot Diamante Pro, Edição 2020. Os gols da estreia foram marcados por Laina, Tamires, Cris, Rosa e Joyce. A tabela oficial do torneio é composta por 31 jogos e o próximo confronto contra o Nova Aliança no campo do Clube Agrícola, no Rio do Ouro, acontece no próximo domingo.

"Essa é uma oportunidade de visibilidade para as atletas do município, já que 90% do elenco é com meninas da cidade. São portas se abrindo para que elas possam ingressar em equipes de ponta e, quem sabe, disputar um Campeonato Brasileiro", destacou o secretário de Esportes, Wagner Rosa.