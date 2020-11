Por O Dia

A Secretaria Municipal de Educação de Magé lançou o Sistema de Gestão Educacional (SisEduc), plataforma informatizada que integrará todas as unidades de ensino municipais e facilitará a gestão de diretores e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

A primeira etapa do sistema foi apresentada aos gestores de creches e escolas municipais, que serão os primeiros a terem acesso à plataforma. Professores e responsáveis dos alunos também poderão acessar o SisEduc de acordo com o desenvolvimento do sistema.

"Esse é um sistema de gestão pedagógica e administrativa, ligando toda a rede educacional de Magé. Os professores terão o acesso para toda a parte pedagógica com a publicação de conteúdo para os alunos e os gestores realizarão toda a administração através dessa plataforma. A Secretaria de Educação conseguirá visualizar o que acontece em todas as unidades sem a necessidade presencial e os responsáveis pelos alunos poderão acessar o portal para verificar a frequência e as notas do estudante", explicou o desenvolvedor do SisEduc, Felipe Thomé.

A secretária de Educação e Cultura, Álison Brandão, participou do lançamento do novo Sistema de Gestão Educacional e ressaltou a importância da nova tecnologia. "É com muito orgulho que a gente implanta esse sistema que vai dar às unidades todo o suporte para elas estarem gerindo seus dados e nós vamos acompanhar de forma on-line da Secretaria. É uma verdadeira revolução na educação mageense, com mais rapidez na precisão dos dados, nas matrículas, transferências e notas", disse a secretária.