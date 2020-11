Por O Dia

A Feira Florescer acontece neste fim de semana no Caxias Shopping para a celebração dos 12 anos do estabelecimento da Baixada Fluminense. O evento colaborativo pretende fomentar a economia criativa da região, com pequenos artistas e produtores de flores de Nova Friburgo e dos arredores da cidade.

A primeira edição do festival vai contar com uma exposição e venda de diversos tipos de flores, suculentas e plantas ornamentais. O evento terá ainda demonstração de montagens de buquês e ramalhetes.

"O Rio de Janeiro é o segundo maior produtor de flores do país e a área de floricultura foi drasticamente afetada com a pandemia. Com a retomada, encontramos no Caxias Shopping um local fértil e sensível para pensarmos em ações alternativas" afirma Silvia Blumberg, do Escritório de Inovação da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, também responsável pelo evento.

O evento é gratuito e será realizado na Praça de Exposição do Shopping, próximo a CVC Viagens. O Caxias Shopping fica na Rodovia Washington Luiz 2.895. O espaço funciona das 10h às 22h nos sábados e das 15h às 21h aos domingos.

"Trazer eventos sustentáveis e colaborativos sempre foi prioridade para o shopping e no mês do nosso aniversário, nada melhor do que flores para tornar este movimento ainda mais bonito", afirma Adriana Rebouças, superintendente do Shopping.