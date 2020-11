As escolas Firjan Sesi de Duque de Caxias e Nova Iguaçu estão com matrículas abertas Divulgação

Continuam abertas aas matrículas e rematrículas para 2021 nas escolas Firjan SESI de Nova Iguaçu

e Duque de Caxias, para alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (3º

ano). A novidade este ano é que o processo inicial poderá ser realizado virtualmente pelo site

da Escola Firjan SESI (https://escolafirjansesi.com.br/escolasesi/educacao-infantil-e-ensino-

fundamental/matriculas).



A rematrícula nas unidades para alunos regularmente matriculados em 2020 vai até dia 30 de

dezembro. Para alunos da Educação Básica Articulada com Educação Profissional (EBEP) com

gratuidade regulamentar, a rematrícula será durante o mês de novembro. Apesar de a pré-matrícula

poder ser realizada de forma remota, a renovação só é efetivada mediante assinatura do contrato,

que deverá ser agendado para atendimento presencial pela unidade. Os alunos que não efetuarem a

matrícula no período de renovação não terão asseguradas suas vagas para o próximo período

letivo, ficando sujeitos à disponibilidade de vagas.



Já as matrículas para novos alunos prosseguem até 31 de março de 2021. No site, os pais vão

cadastrar o interesse na matrícula e, em seguida, serão convidados, junto com os futuros alunos,

para uma reunião de interação on-line com a equipe pedagógica, além de uma visita virtual à

escola. O primeiro contato também pode ser através de uma reunião presencial e de uma visita

guiada, respeitando os protocolos de segurança e distanciamento devido à Covid-19.



De acordo com Giovanni Lima, gerente de Educação Básica da Firjan SESI, partindo de uma

perspectiva de acolhimento e aproximação, o objetivo é conversar com professores e conhecer a

metodologia, os diferenciais e compreender o projeto da escola. “Ninguém escolhe uma escola para o filho sem conhecer as pessoas que estão envolvidas, o projeto que está sendo desenvolvido e a proposta de educação que é defendida”, afirma Giovanni, ao explicar a importância desse primeiro contato com a unidade.





Serviço



Rematrículas



Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio (3º ano)

Data: Até 30 de dezembro de 2020



Matrículas Novas



Data: Até 31 de março de 2021