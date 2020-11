Estudo da Firjan aponta para a recuperação de empregos na Baixada Agência Brasil/ Tomaz Silva

Por O Dia

O setor industrial do Rio de Janeiro foi responsável pela criação de 4.508 postos de trabalho em

setembro seguindo a trajetória de recuperação dos empregos em julho e agosto e, que já somou mais de 10 mil empregos. Os dados constam na plataforma Retratos Regionais da Firjan, que traz recorte setorial e regional do mercado de trabalho fluminense todos os meses.



Na Baixada Fluminense, 72,7% das vagas na Indústria e na Construção Civil

fechadas durante a pandemia já foram reabertas – com destaque para a região de Nova Iguaçu, onde

o indicador atinge 97,8% de recuperação.



A plataforma Retratos Regionais tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Em painel

setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais.