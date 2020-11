Os responsáveis receberam os cartões e não precisam voltar às escolas Divulgação/PMNI

Por O Dia

A prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), fez, na sexta-feira, a sexta fase da entrega de benefícios através da recarga de cartões alimentação para mais de 65 mil estudantes das 141 unidades da rede municipal. Os cartões-alimentação foram recarregados, evitando que os responsáveis precisem ir até as escolas para buscar novos cartões, como aconteceu em agosto. A recarga é de R$ 110 por matriculado.



O benefício só pode ser utilizado com despesas alimentícias na rede credenciada. Assim, as famílias poderão adquirir produtos da cesta básica que necessitam.



A distribuição está sendo feita para auxiliar as famílias devido à pandemia da Covid-19, já que os alunos estão com as aulas suspensas desde o dia 16 de março.



Em caso de qualquer eventual problema com os cartões, os responsáveis devem entrar em contato diretamente com as escolas, que estarão abertas nos dias 9 e 10 de novembro, de 8 às 12h.