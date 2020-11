Artistas do FAIM vão ocupar os muros de Imbariê com arte Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 17:33

Depois de ter distribuído mais de 6 mil cestas básicas para a população, nos primeiros 6 meses da quarentena por causa da pandemia de Covid-19, o FAIM – Festival de Artes em Imbariê, chega à sua 4ª Edição, em Duque de Caxias, e trará uma exposição coletiva com de 20 artistas visuais e uma programação musical com mais de 1h de duração, exibida no canal do festival no YouTube.



Marcado por ter um dos menores IDH's da Baixada Fluminense, Imbariê, distrito de Duque de Caxias, receberá entre os dias 19 e 21 de Novembro, o FAIM. O festival de artes que surgiu em 2017, trará uma exposição coletiva chamada EU QUERO RESPIRAR, que contará com obras de 20 artistas, a maioria morador da região. Nomes como Maxwell Alexandre e Mulambo, expoentes locais das artes, estão confirmados na exposição.



A programação musical será exibida pelo canal do FAIM no YouTube e terá nomes como a Dj Jacquelone e os cantores Kalebe Nascimento e João Azevedo.



SERVIÇO

FAIM - Festival de Artes em Imbariê

Data: 19 a 21 de Novembro

Local: https://www.instagram.com/faimfestival

Classificação: livre

Gratuito