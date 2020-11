Por O Dia

Publicado 10/11/2020 00:00

Entre os desafios provocados pela pandemia de Covid-19, manter a qualidade da Educação foi um dos maiores. Para amenizar os impactos causados pela doença no setor, a Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo implantou o projeto de reforço escolar presencial e facultativo.

A iniciativa atende alunos matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental e ciclo IV da Educação de Jovens e Adultos (EJA), e contemplam as disciplinas de Ciências, Matemática, História, Geografia e Português. As aulas presenciais acontecem nas escolas municipais Heliópolis, Rudá Iguatemi Villanova, São Bento, Jardim Gláucia e Ciep Simone de Beauvoir.

O número máximo será de 20 alunos por horário em cada polo. De acordo com a pasta, os polos funcionarão das 9h às 11h e das 14h às 16h. A expectativa é que o processo de adesão tenha a participação de cerca de 200 estudantes. Os 'aulões' para os alunos que se inscreveram serão entre 11 e 27 de novembro, seguindo o quadro de horários.

"O projeto visa a, entre outras coisas, preparar esses alunos para ingressarem no Ensino Médio. A pandemia nos pegou de surpresa, mas a secretaria de Educação busca de todas as formas soluções para que os estudantes não sejam prejudicados", avaliou o secretário municipal de Educação, Denis Macedo.0

Os alunos contarão com material específico que será disponibilizado por meio digital e participarão de grupo de comunicação no WhatsApp, onde poderão esclarecer dúvidas sobre os materiais e outras questões pedagógicas.