Publicado 10/11/2020 00:00

Atleta da ginástica olímpica da Seleção Brasileira, bailarina e agora sensação no Tik Tok, a adolescente de Itaguaí, Manoella Aparecida, de apenas 14 anos, quer conquistar mais um sonho: entrevistar a influenciadora digital norte-americana Charli Grace D'Amelio, também famosa no Tik Tok.

Além de parecidas fisicamente, para a jovem atleta, Charli é uma inspiração desde que começou a publicar vídeos dançando no Tik Tok, em 2019. Este ano, com apenas 15 anos, teve a conta mais seguida da plataforma, com mais de 90 milhões de seguidores. Em seu canal no YouTube, o Mostra a Cara, Manoella espera um dia conseguir entrevistar a influenciadora.

"Eu sou muito fã dela e gostaria de perguntar para a Charli o que ela daria de sugestão para dançarinas que querem crescer e seguir o mesmo caminho que ela", conta a adolescente. Apesar de se inspirar na americana, a trajetória de Manoella é também de inspirar muitas crianças e jovens.

Sua vida na ginástica começou aos seis anos, quando participou de uma seletiva na escola onde estudava, com outras 500 crianças, das quais apenas cinco, incluindo ela, foram escolhidas. Ela acredita que o bom desempenho se deu por conta dos exercícios que fazia quando acompanhava a irmã na reabilitação.

"Minha família não entendia como eu tinha conseguido passar porque nunca tinha feito nenhum esporte. Logo quando entrei na Ginástica, vi que tinha coreografia e música. Então, eu me apaixonei, porque também sempre gostei de dançar. Além disso, eu fui para um treinamento na Rússia durante um mês, foi incrível fazer um treinamento com as melhores do mundo."

Integrando a Seleção Brasileira desde os 10 anos de idade, Manoella já participou de 21 competições, como Mundiais, Sul-americanos, Pan-americanos, Brasileiros e Copas do Mundo. Ao todo, ela coleciona 46 medalhas em campeonatos oficiais, sendo 28 de ouro.

"Minha família e meus professores sempre me incentivaram. Eu comecei muito pequena na ginástica e minha mãe sempre me incentivou. Ela falava muito da história do Ayrton Senna, de superação e sempre me encantou. Nós atletas e dançarinos temos que nos superar cada dia mais. Eu nasci no dia 1º de maio e Ayrton Senna faleceu no mesmo dia. Então, sempre no meu aniversário passava e ainda passam histórias sobre ele na TV e faço questão de acompanhar. Ele é uma grande inspiração para mim como atleta", relata a ginasta.

Na dança Manoella também se destaca e não só nos vídeos do Tik Tok. Ela já participou de quatro espetáculos de dança e, em 2018, da competição Dancing Brasil Junior, da TV Record, logos após participar de um Pan-americano.

"Foi uma loucura. Eu cheguei da competição de ginástica e no dia seguinte fui ensaiar. Mas foi uma das melhores experiências da minha vida e vou levar esse momento para sempre. A dança sempre foi uma paixão, desde pequena. Incentivo da família e amigos mais próximos é fundamental. Atualmente eu faço aulas Dança de Salão e de Jazz. É algo que eu amo. A dança sempre fez parte da minha vida."

Sonhos de ajudar

Entre os sonhos e planos da ginasta, não estão apenas conhecer Charli Grace. Ela conta que sonha, através do esporte e da dança, conquistar campeonatos mundiais, ajudar sua família e pessoas em vulnerabilidade.

"Tenho muitos sonhos. Sonhos grandes. Tenho o sonho de ser campeã mundial na minha modalidade. Sonho em ser muito reconhecida em todo o mundo pelo meu desempenho na ginástica e na dança. Sonho em ter uma situação financeira ótima para que eu consiga criar projetos para ajudar pessoas em situação de rua ou de comunidades carentes, porque já enfrentei muitos desafios financeiros para participar de treinos e competições", declara.