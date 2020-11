Por O Dia

Publicado 10/11/2020 00:00

Para conscientizar motoristas a CCR Nova Dutra, concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra, realiza, durante o mês de novembro, a campanha Dirija com Responsa, para orientar sobre o uso correto de acostamento. Na rodovia, o acostamento é uma faixa de segurança que só deve ser usada em casos de emergência.

Entre as ações haverá distribuição de folhetos da campanha, dicas de segurança, divulgação de mensagens educativas nos painéis de mensagens variáveis (PMVs) e a veiculação de dicas de segurança na programação da CCRFM 107,5. A concessionária alerta que utilizar o acostamento de maneira irregular, como faixa de tráfego ou ultrapassagem, causa riscos de graves acidentes.

"O acostamento traz uma falsa segurança para os motoristas que o utilizam somente para uma breve parada. Quando nossos clientes necessitam de socorro mecânico e estão no acostamento, orientamos sinalizar o veículo e aguardar fora do mesmo, em um local seguro, como o canteiro lateral, sempre olhando para o tráfego da rodovia até a chegada das nossas viaturas, por isso a importância de reforçar as ações", explica Virgílio Leocádio, Gestor de Atendimento da CCR Nova Dutra.

Dados da Concessionária revelam que, de 1º janeiro até o dia 30 de setembro deste ano, foram registrados 466 acidentes relacionados à parada no acostamento e seis atropelamentos. No mesmo período do ano passado, foram 651 acidentes e oito atropelamentos. Mesmo com a queda nos números, a campanha busca orientar sobre os riscos da utilização indevida da faixa de emergência.

Além disso, a CCR reforça que utilizar o acostamento como faixa de tráfego ou para realizar ultrapassagens é considerado infração gravíssima, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), e contabiliza sete pontos na carteira de habilitação. Transitar pelo acostamento pode gerar multa R$ 880,41 e ultrapassar pelo acostamento, multa de R$ 1.467,35.

Entre as orientações da empresa, estão sinalizar o local, ligar o pisca-alerta e posicionar o triângulo, desocupar o veículo, deixando todos os ocupantes distantes da rodovia, com atenção especial às crianças e animais de estimação em caso de parada de emergência no acostamento.