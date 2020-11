Por O Dia

Publicado 10/11/2020 14:42

A prefeitura de Nova Iguaçu divulgou, ontem, que o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) precisa de doadores de sangue. Segundo a prefeitura, o número de doações vem caindo e o estoque atingiu nível crítico. Para atender a demanda que chega de toda a Baixada Fluminense, o banco de sangue precisa coletar 600 bolsas por mês, porém, este ano, em média, 291 doações mensais foram registradas, o que representa uma queda de mais de 50%. "Essa redução é provocada, principalmente, pela pandemia do novo coronavírus que vem afetando diversos hemonúcleos pelo país", diz a nota da prefeitura.Os voluntários para doações podem fazer o agendamento pelo telefone (21) 97663-9352, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A doação acontece das 7h30 às 12h30. Todo o ambiente é higienizado e seguro. Uma bolsa de sangue pode ajudar a salvar até quatro vidas. O banco de sangue do Hospital Geral de Nova Iguaçu fica na Avenidas Henrique Duque Estrada Meyer, 953, na Posse, Nova Iguaçu, próximo à recepção geral da unidade.Quem pode doar:— Pessoas entre 16 e 69 anos que estejam bem de saúde e pesem mais de 50 quilos;— É preciso levar documento original com foto;— Menores de idade precisam da autorização dos pais ou responsáveis disponível no site do Hemorio ( http://www.hemorio.rj.gov.br/html/pdf/menor_idade.pdf );— Não é preciso estar em jejum, mas não poderá doar quem ingeriu comida gordurosa nas últimas quatro horas ou bebida alcoólica no dia anterior.