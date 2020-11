Jaqueline Goes é pós-doutora pela USP Divulgação

Nesta quarta-feira, às 14h, a Unigranrio Duque de Caxias promove uma live com participação da cientista Jaqueline Goes de Jesus, uma das coordenadoras da equipe responsável pelo sequenciamento do genoma do vírus SARS-CoV-2 (novo coronavírus), apenas 48 horas após a confirmação do primeiro caso de Covid-19 no Brasil.

A biomédica é pós-doutora pela USP e bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ela faz parte da Ação Global #TeamHalo da Organização das Nações Unidas (ONU), vai falar sobre seu trabalho junto ao grupo de pesquisadores de vários países do mundo e de renomadas instituições, como USP, Harvard, Imperial College London e Wits University, que estão em busca da vacina para a Covid-19. A live será transmitida pelo canal da Unigranrio no YouTube.





Destino traçado

Jaqueline é uma baiana que não corre atrás do trio elétrico, apenas do coronavírus. Residente em São Paulo, a cientistas disse chegou a pensar em outra profissão relevante, mas que seu destino "estava reservado para a área biomédica, onde foi importante ao ajudar descobrir as características do vírus, de rastrear sua capacidade de adaptação ao ambiente, de conseguir prever um possível surto e formular vacinas e testes diagnósticos".