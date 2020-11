Por O Dia

Publicado 13/11/2020 00:00

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) divulgou 326 oportunidades de emprego para a Baixada Fluminense e para a Região Metropolitana do Rio, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine). Os interessados precisam estar cadastrados no Sine e as oportunidades são disponibilizadas de acordo com o perfil dos candidatos.

Entre as vagas oferecidas, 81 são para operador de caixa, 20 para operador de pá carregadeira, 25 para vendedor, 20 para ajudante de cozinha. Entre os municípios da Baixada contemplados estão Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, Nova Iguaçu e São João de Meriti.

Das 326 oportunidades, 40 vagas são disponibilizadas por meio do Núcleo de Atendimento ao Deficiente (Nead), um setor da Setrab exclusivo para a captação e oferta de vagas para pessoas com deficiência (PcD). São vagas para administrador, advogado, atendente de telemarketing, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, caixa de loja, empacotador e operador de vendas. Para se candidatar a essas vagas é necessário apresentar laudo médico que comprove a deficiência.

O painel completo com as vagas, exigências e localidades podem ser conferidos no site www.rj.gov.br. Para consultar informações sobre remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta pelos canais digitais Empregabrasil.mte.gov.br, no aplicativo Sine Fácil, ou ainda de maneira presencial em um dos postos que estão realizando o serviço.

Esclarecimentos de dúvidas devem ser encaminhadas para Central de Captação pelo e-mail vagas@trabalho.rj.gov.br. Candidatos às vagas PcD devem entrar em contato com o Núcleo Especial de Atendimento ao Deficiente, através do e-mail: nead@trabalho.rj.gov.br ou do telefone (21) 2334-9912.