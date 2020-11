Por O Dia

Publicado 16/11/2020

Servidores da Secretaria do Ambiente e Sustentabilidade (Seas) e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) doaram aproximadamente 500 livros para a campanha 'Rota de Leitura'. O projeto é promovido pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (Secec). A ação mobilizou servidores a compartilharem cultura e literatura através do incentivo à leitura e à solidariedade.

Desde o mês de junho, o projeto 'Rota de Leitura' realizou a doação de quase 1,8 mil exemplares, que foram arrecadados através do serviço de coleta de doações em domicílio. O material, que será higienizado, vai ser utilizado para montagem de salas de leitura e empréstimo de livros em locais com baixos índices de leitura e pouca oferta de equipamentos culturais. Os doadores vão ganhar um Diploma de Amigo da Leitura

Para se inscrever, os interessados em doar livros para a iniciativa podem entrar em contato com a secretaria pelo WhatsApp (21) 99906-3675. São aceitos, no roteiro a ser traçado pelos organizadores, no mínimo 10 livros, que podem ser de qualquer estilo, em bom estado de conservação e que não sejam apenas didáticos.