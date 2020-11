Por O Dia

Publicado 16/11/2020 00:00

Os docentes da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) têm uma nova oportunidade para realizar a pós-graduação Lato Sensu oferecida pelo Ministério da Educação (MEC). As inscrições para vagas remanescentes na especialização em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica, promovida em parceria com o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), vão até quinta-feira.

O curso de pós-graduação, com duração de 12 meses, tem o objetivo de estimular a produção e difusão de conhecimentos sobre a Educação Tecnológica e promover a Educação a Distância como estratégia educativa. Oferecido na modalidade a distância, a especialização conta com aulas teóricas, atividades práticas, avaliações e defesa de Trabalho Final de Curso.

"O objetivo do curso é trabalhar as questões pedagógicas para quem atua na educação profissional e não tem essa formação pedagógica, tem apenas o conhecimento técnico. A oportunidade vem agregar ainda o currículo dos profissionais, considerando que promove a educação a distância como estratégia educativa" destaca o presidente da Faetec, José Carlos Gomes.

Podem se candidatar professores com diploma de curso superior em qualquer área do conhecimento e que atuam nas disciplinas técnicas dos cursos de educação profissional e tecnológica. Os interessados devem procurar a direção da unidade escolar onde leciona.

Na Baixada, a oportunidade é apenas para Nova Iguaçu, onde serão aplicadas as atividades avaliativas de forma presencial. A especialização tem carga horária total de 460 horas e faz parte do Programa Novos Caminhos, do MEC.

"Aos que atendem os pré-requisitos, não deixem de abraçar essa oportunidade, pois é uma porta aberta que oferece aprendizado e crescimento profissional contínuo. Dessa forma, completamos ainda mais o currículo dos profissionais que atuam na Rede e fortalecemos a Fundação", completou a secretária de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria Isabel de Castro.

Quinta-feira, a pasta divulgou a lista de aprovados em concurso público da Faetec. Foram 209 vagas para os níveis médio, técnico e superior, nos cargos de inspetor de alunos, agente administrativo, instrutor de disciplinas profissionalizantes, orientador educacional, supervisor técnico, técnico superior, assistente social e professor.

As oportunidades foram distribuídas entre as regiões Metropolitana, Norte Fluminense, Médio Paraíba, Baixada Litorânea, Noroeste Fluminense e Centro-Sul Fluminense. Além disso, foi respeitada a reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros, índios e hipossuficientes.

"Os novos servidores da Faetec, classificados a partir do resultado final do processo de seleção, reforçarão o nosso quadro técnico. Foi um longo caminho, que iniciou em março de 2019 após autorização do concurso pelo Governo do Estado, para atender a um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) celebrado com o Ministério Público. As próximas fases serão homologação do certame e convocação dos profissionais para preenchimento das vagas disponíveis", afirma o presidente da Faetec.

Desde 2010, a Faetec não realizava concurso público. Foram realizadas mais de 30 mil inscrições.

"A renovação do nosso quadro vai fortalecer ainda mais as escolas da Faetec. O concurso é fruto de um trabalho conjunto que vai dar oportunidade a novos profissionais de ingressar no mercado de trabalho e demonstra o compromisso em oferecer uma escola reestruturada e cada vez mais forte", ressalta a secretária. A lista com os aprovados pode ser conferida em www.institutoacesso.org.br.