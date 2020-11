Por O Dia

Publicado 13/11/2020 00:00

Jovens do estado do Rio, que estejam cursando ou tenham terminado o 9º do Ensino Fundamental, têm até a próxima segunda-feira (16), às 18h, para se inscrever no processo seletivo de 1.400 vagas gratuitas para o Ensino Médio da Escola Firjan SESI articulado com o Curso Técnico da Firjan SENAI. As oportunidades estão distribuídas em 13 unidades, entre elas Duque de Caxias e Nova Iguaçu, para aulas em turno integral em 2021. O edital completo está disponível no site www.escolafirjansesi.com.br/ensinomedio.

No ato de inscrição, os interessados devem fornecer uma autodeclaração de renda familiar per capita bruta de até 1,5 salários mínimos e apresentar declaração de escolaridade ou certificado de conclusão do 9º ano do Ensino Fundamental. O processo é aberto para a comunidade em geral, com prioridade de vagas para alunos da Escola Firjan SESI e para dependentes de industriários ou ex-industriários.

As unidades de Duque de Caxias e Nova Iguaçu oferecem 76 vagas ampla concorrência e 4 vagas para pessoas com deficiência, cada uma.

Mais informações também podem ser obtidas através do telefone 0800 0231 231.