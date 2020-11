Por O Dia

Publicado 13/11/2020 00:00

A doação de sangue é um ato voluntário que pode ajudar a salvar muitas vidas, já que abastecem o estoque de bolsas de sangue que são utilizadas em transfusões para pacientes com doenças crônicas e após acidentes graves. Com essa importância, a Prefeitura de Magé mantém há anos uma parceria com o Hemorio para realizar campanhas para abastecer o estoque do município.

Desde 2016 a parceria entre o governo municipal e o instituto de hematologia realizou 14 campanhas na em Magé, totalizando 1.347 bolsas coletadas, uma média de aproximadamente 96 coletas por campanha. No primeiro ano foram 264 bolsas coletadas em três campanhas, em 2017 foram realizadas apenas duas campanhas que resultaram em 182 coletas e em 2018 foram 274 doações em três edições.

Em 2019 as campanhas foram inovadas e cada uma das três edições foi dividida em 2 dias, o que levou ao recorde de 363 bolsas coletadas em um ano. Já em 2020, devido à pandemia do coronavírus, as campanhas voltaram a ser realizadas em apenas um dia, mas os mageenses continuaram fazendo bonito e fecharam o ano com 264 coletas realizadas.

A hemoterapeuta da Agência Transfusional de Magé, Leíse Pimenta, agradeceu aos mageenses por sempre estarem presentes nas campanhas. "Nós sempre podemos contar com a população de Magé, quem sempre comparece em massa para nos ajudar. Muito obrigada a toda a população de Magé, é um ato muito importante porque uma bolsa de sangue pode ajudar a salvar até 4 vidas. Contamos sempre com vocês", disse.