Por O Dia

Publicado 13/11/2020 00:00

A partir desta sexta-feira (13) e até o próximo domingo, o Top Shopping, em Nova Iguaçu, promove o encontro Top Trendings, em parceria com a estilista Magda Cristina Luiz. A ação pretende potencializar a área produtiva de moda da Baixada Fluminense. Por conta da pandemia de Covid-19, a edição deste ano terá a programação transmitida pelo Instagram (@topshopping_.).

Na programação estão incluídas lives sobre moda e beleza, feira de negócios, tour nas lojas participantes, com a influenciadora digital Janiellen Lopez e a consultora de moda Laís Mazzei. O evento acontece na sexta e no sábado, de 12h às 22h, e no domingo, das 13h às 21h, este no Espaço D do shopping.

As lives terão os temas Feira de marcas autorais, A Moda e seus novos valores, Inspirações Top Trends, Tour de Promoção das lojas TopShopping e Marcas Autorais, este com a consultora de moda Laís Mazzei.

Entre as marcas participantes estão Clube Melissa, South &Co, Nalú Bijus, Bagaggio, Mafia Brasileira, Riachelo, Board Session, Gigante da Colina, Contem 1g, Instituto Lígia de Almeida, Walter Coiffeur, Mônica Andrade bijus, Lize Arte Reborn, Artezz, Jô Arte com Amor, RS Atelier e Acessórios, Laço Violeta, Mônica Designer, Biscuit, Dê Prata, Brecho Frida Winehouse, X Formas Acessórios, Divertido Baby. O Top Shopping fica na Avenida Governador Roberto Silveira, nº 540, Centro de Nova Iguaçu.