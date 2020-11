Waguinho, ao lado da esposa e deputada Daniela do Waguinho, e de seus dois filhos após a votação Rafael Barreto/Divulgação

Por MH

Publicado 16/11/2020 03:17 | Atualizado 16/11/2020 12:08

Reeleito prefeito de Belford Roxo com mais de 80% dos votos (80,40%), Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (MDB), o candidato destacou que a sua vitória esmagadora em relação ao segundo colocado, o vereador Cristiano Santos (PL), com 12,64% de votos, é fruto de uma gestão séria e de muita dedicação.



"Fizemos um trabalho dedicado à população da cidade. Ando na cidade de cabeça erguida, pois vim para mudar a história de Belford Roxo. Irei trabalhar dobrado neste meu segundo mandato, com a ajuda da deputada federal Daniela do Waguinho e do estadual Marcelo Canella, meu vice. É a continuidade de um governo que deu certo”, destacou Waguinho, que votou na manhão deste último domingo por volta das 11h, no Ciep Monsenhor Solano Dantas de Menezes, o "Brizolão 112", acompanhado de sua esposa, Daniela do Waguinho, e seus dois filhos, Nathan e Callebe.