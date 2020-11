Por O Dia

Publicado 17/11/2020 00:00

O Projeto Uçá, realizado pela ONG Guardiões do Mar com patrocínio da Petrobras, venceu o Prêmio Firjan Ambiental 2020, na categoria Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que concorreu com outros 380 inscritos. O projeto foi a iniciativa que mais tirou resíduos sólidos da Baía de Guanabara.

O evento, que aconteceu no último fim de semana durante o seminário Firjan Ambiental, e contou com a seleção de uma comissão avaliadora composta por renomados especialistas brasileiros, tem o objetivo de difundir e premiar iniciativas bem-sucedidas no estado do Rio, em prol da sustentabilidade.

"O Prêmio Firjan Ambiental 2020 joga luz a um trabalho de formiguinha, realizado no recôncavo da Guanabara. Juntos somos fortes para a conquista desse reconhecimento. Gratidão enorme aos pescadores artesanais, catadores de caranguejo, analistas ambientais da APA de Guapimirim e ESEC Guanabara e a toda equipe super engajada que, com o patrocínio da Petrobras, nos permite contribuir positivamente, para a melhoria da sociobiodiversidade da região", agradeceu o presidente da organização e coordenador nacional do projeto, Pedro Belga.

Desde sua criação, em 2012, o Projeto Uçá desenvolve ações em parceria com a Década dos Oceanos, mobilizando lideranças comunitárias e de povos tradicionais para a conservação de manguezais e combate ao lixo nos ecossistemas costeiros.

Até hoje, a iniciativa já restaurou 182 mil metros quadrados de manguezais na Área de Proteção Ambiental de Guapimirim, plantou mais de 64 mil árvores das três espécies de mangue e criou a Operação Limpaoca, que conseguiu retirar 35 toneladas de lixo de 28 hectares de manguezais no recôncavo da Guanabara.

Com 22 anos, completados em 2020, a ONG Guardiões do Mar, tem vasta experiência em economia solidária a partir de ações conservacionistas. Criou e incubou cooperativas de artesanato com foco no reaproveitamento de resíduos sólidos pós-consumo e cooperativas de catadores de material reciclável, tendo construído dois galpões referências no estado.

Considerada referência nacional pela Plataforma EduCares do Ministério do Meio Ambiente, a organização tem na educação ambiental sua principal ferramenta para disseminar informações e boas práticas. É uma das pioneiras em educação ambiental inclusiva, levando conhecimentos sobre os ambientes costeiros à comunidade surda.

A Guardiões do Mar lançou, em 2019, a primeira publicação em braile sobre a Baía de Guanabara. É, atualmente a instituição que mais coletou resíduos ou impediu que eles chegassem aos ecossistemas costeiros do Rio de Janeiro. O site da iniciativa (www.projetouca.org.br) conta com novidades, informações, artigos e até curso on-line para os interessados em aprender mais sobre educação ambiental.