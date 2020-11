Por O Dia

O município de Magé continua recebendo obras de restauração e infraestrutura. Entre as melhorias implementadas, estão a instalação de brinquedos para as crianças e de academias ao ar livre, em praças e áreas de lazer. A expectativa é oferecer bem-estar para as famílias da cidade, em espaços que estavam ociosos.

Até o momento, 18 locais já receberam os novos equipamentos. Foram contempladas, com playgrounds, as seguintes praças: a da Avenida Nazareno, em Jardim Nazareno; a Amaral Peixoto, em Rio do Ouro; a Reneida de Oliveira, em Raiz da Serra; a da Vila Operária, em Santo Aleixo; a de Ypiranga e a Cantinho da Vovó, em Mauá; a de Santa Dalila, em Suruí; e a Sete de Setembro, em Piabetá.

"Aqui estava precisando de uma academia dessa para os idosos. Eu estou adorando fazer isso, todo dia agora eu venho aqui fazer uma ginástica. Está uma maravilha, muito bom", agradeceu a doméstica Marcilene Neves, moradora de Suruí.

Já a Praça da Estação (Suruí) e a Praça da Marta Vidal (Fragoso), que já tinham os brinquedos, receberam os equipamentos de academia. O Morro do Bonfim (Magé), a Praia do Limão (Mauá), a Praia do Anil (Mauá), e as praças de Vila Esperança, Pau Grande, Lagoa e Flexeiras ganharam tanto o parquinho para a criançada quanto a academia.

O zelador Fernando Romário, morador do Jardim Nazareno, aprovou a nova opção de lazer para o bairro. "Há muito tempo que estávamos pedindo uma pracinha e um parquinho para as crianças. A comunidade do Nazareno agradece muito, porque o valor disso aqui é muito grande. É muito importante para o bairro e espero que cresça muito mais", disse.