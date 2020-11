Por O Dia

Publicado 17/11/2020 00:00

O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) aplicou 102 multas de trânsito somente nos primeiros 15 dias do mês de novembro. Entre as infrações registradas, 42% foram realizadas nos ônibus. Desde o dia 1º, fiscais realizaram ações em terminais rodoviários da Região Metropolitana e do interior do estado.

Os agentes atuaram verificando a qualidade dos serviços prestados por ônibus e vans intermunicipais, além de coibir o transporte de passageiros sem autorização do poder concedente. As principais irregularidades encontradas estão relacionadas à manutenção do veículo, ao descumprimento do quadro de horários e a problemas com acessibilidade.

Nas operações volantes, as equipes autuaram oito vans intermunicipais, principalmente por descumprimento de decretos, superlotação e alteração de itinerários. Nessas ações, foram apreendidos 49 veículos — todos flagrados fazendo transporte de passageiros sem autorização.O Detro-RJ vem reforçando as fiscalizações em todo o estado.

Este ano, fiscais já aplicaram 2.959 multas, sendo 1.188 em ônibus, 307 em vans e 1.464 em veículos por transporte irregular. Além das ações de inteligência, as reclamações recebidas pela Ouvidoria ajudam a nortear as operações. Os cidadãos podem encaminhar denúncias pelo e-mail ouvidoria@detro.rj.gov.br, pelo telefone (21) 3883-4141 ou pelo WhatsApp (21) 98596-8545.