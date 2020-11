Por O Dia

Publicado 17/11/2020 00:00

Capixaba de nascimento e carioca de coração, a ex-moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, Isa Colli ganhou um espaço na Academia Internacional de Literatura Brasileira (AILB). A escritora e jornalista, que hoje mora na Bélgica e lançou sua própria editora, acaba de ser efetivada como membro 74 da instituição, que promove diversas atividades literárias, além de ressaltar escritores que estejam contribuindo para a expansão da presença literária brasileira, dentro e fora do Brasil.

"É uma honra fazer parte da Academia Internacional de Letras. Representa muito ter nosso trabalho reconhecido no Brasil e no exterior", declara Isa.

A autora, que tem 31 livros publicados e lança mais um amanhã, faz questão de manter a ligação com seus leitores da Baixada Fluminense e visita a região sempre que vem ao Brasil. Inserida no mundo literário desde cedo, incentivada por sua mãe, percorreu caminhos que, ao longo da vida, a fizeram desviar-se da sua trajetória literária. Porém, em 2011, retomou essa estrada lançando seu primeiro livro. E não parou mais. Em 2018, já com a carreira consolidada, conseguiu realizar um sonho antigo e lançou sua própria editora: a Colli Books.

"Criei a editora para ter liberdade na escolha do temas, dar espaço a autores consagrados e descobrir novos talentos", afirma ela.

Especializada em literatura infantil, abrir a sua própria editora proporcionou grandes oportunidades para Isa. Ela não só pode ter autonomia em sua carreira, como conseguiu ampliar o alcance a novos autores que, assim como ela, nutriam o desejo de entreter e passar conhecimentos aos pequenos e adultos.

Amanhã, Isa lança Tâmaras e Quibes. O livro foi inspirado no bairro do Brás, em São Paulo, e narra a história da imigração, principalmente do Oriente Médio, e ainda convida os pequenos a passearem pela culinária dos países árabes. Uma forma lúdica, para que os papais possam introduzir assuntos sobre as mais variadas culturas gastronômicas mundiais.

Os livros da autora podem ser encontrados na loja virtual da Colli Books, através do site https://www.collibooks.com/ e em várias plataformas digitais.