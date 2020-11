Por O Dia

Publicado 18/11/2020 00:00

Em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra, celebrado na sexta-feira, a campanha Liberte o Nosso Sagrado realiza, hoje, a live A trajetória com a participação de Yá Meninazinha de Oxum e Babá Adailton de Ogum. A transmissão será mediada pelos diretores do documentário Nosso Sagrado, Fernando Sousa e Jorge Santana, que ficará liberado até o dia 1º de dezembro no canal do YouTube da Quiprocó Filmes.

O projeto faz parte da Semana Respeita Nosso Sagrado que vai reunir lideranças religiosas para falarem sobre a luta contra o racismo e o preconceito religioso. A iniciativa conta com uma programação que envolve o debate sobre liberdade religiosa, memória e identidade das religiões de matrizes africanas. Convidada, Yá Meninazinha de Oxum é a Yalorixá do Ilê Omolu Oxum inaugurado em 1968, na Marambaia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Em 1972, se mudou para São Matheus, em São João de Meriti.

Já Babá Adailton de Ogum é Babalorixá do Ilê Omiojuarô, no bairro de Miguel Couto, no mesmo município. Ele é herdeiro carnal e espiritual da, já falecida, Yá Beata de Yemanjá e também Mestre em Educação.

Além do bate-papo, a live vai contar o desenrolar da história da coleção que ainda leva o nome de Museu Magia Negra e o processo para libertar mais de 500 objetos sagrados que estavam há mais de 100 anos no antigo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) do Rio de Janeiro e hoje já se encontram protegidos no Museu da República.

Haverá, ainda, o lançamento do vídeo sobre o processo de assinatura do termo de cessão e a transferência dos objetos sagrados do Museu da Polícia Civil para o Museu da República. O acervo, que hoje reúne 523 peças, começou com 126 e em 1983 foi tombado pelo então Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), atual Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (PHAN), constituindo o primeiro tombamento etnográfico do país inscrito no Livro do Tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico.