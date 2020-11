Por O Dia

Publicado 18/11/2020 00:00

Escritor, poeta e articulador cultural, o caxiense Vicente Portella lança seu sexto livro ainda este mês. O Pária e Outros Contos retrata parte do universo das favelas do Rio e expõe alguns de seus principais personagens, como policiais, bandidos, pastores protestantes, políticos, milicianos e ativistas.

Em 120 páginas, o autor coloca holofotes sobre questões que abordam a população cada vez mais refém e alvo de um modelo bastante atual e perversamente contemporâneo de sociedade. No centro da história, como personagem principal, o povo, em especial os pobres e negros.

Heraldo HB, um dos fundadores do cineclube Mate com Angu, e produtor audiovisual do município de Duque de Caxias, na Baixada, assina o prefácio do livro, que tem 120 páginas, revelando toda a densidade da obra. Ele destaca, também, a versatilidade do autor.

"Nos nove contos aqui presentes, o leitor é estapeado por um texto vigoroso, sem chance de terminar a leitura como se nada estivesse acontecendo. É literatura com alto teor de octanagem, pode acreditar. É bom que se diga que o livro traz muito sobre seu autor, suas vivências e facetas", disse.

A obra ainda será lançada, mas já está em pré-venda no site da editora Viseu (www.eviseu.com). Vicente atua, desde os anos 80, na cena cultural baixadense e carioca, no teatro, na música e na literatura, e conta que seu processo criativo é a maturação.

"Eu penso, formulo, digiro o formulado, repenso, refaço, entro em colapso e aí, então, passo tudo para o papel. Depois vou lapidando a pedra bruta. O Pária, por exemplo, levou de três a quatro meses para ser escrito, mas o texto em si já estava impregnado na alma", explicou Portella.

Segundo o autor, suas principais inspirações são pessoas, amores, angústias, o próprio Brasil e o instinto de sobrevivência. O caxiense já tinha publicado os livros Parto do Pensamento, no ano de 1987, em parceria com a poetisa Elaine Caldas; Luz da Sombra, em 1993; Anjos do Pé Sujo, em 2005; Prosa Delirante e Sensações, ambos em 2016.