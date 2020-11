Por O Dia

Publicado 18/11/2020 00:00

O mutirão do Hemorio em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, que aconteceu na última semana, conseguiu arrecadar um total de 120 bolsas de sangue para abastecer os estoques do instituto, que atende toda a rede pública do Rio de Janeiro.

A ação, no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), atraiu caxienses e profissionais de saúde do município. Para a Diretora Geral da unidade, Célia Serrano, o comparecimento do público externo somado à adesão de funcionários do hospital, determinaram o resultado positivo do mutirão.

"O resultado mais uma vez superou a nossa expectativa. Os doadores de Duque de Caxias estão de parabéns pelo belo exemplo de solidariedade e amor ao próximo. Essa parceria é muito importante porque muitos doadores da região não têm como ir até a sede do Hemorio para doar sangue", destacou Serrano.

No mês de outubro, o Hemorio entrou em alerta vermelho para doação de sangue. O hemocentro informou que houve uma queda de 10% nas doações de sangue em comparação ao mesmo período em 2019. Outubro foi o mês que registrou o menor número de doadores por dia desde o início da pandemia de Covid-19.

O Hemorio funciona todos os dias do ano, incluindo aos finais de semana, de 7h as 18h. Para mais informações, basta ligar para 0800-282-0708.