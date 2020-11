Por Karina Fernandes

Publicado 18/11/2020 00:00

A decoração de Natal do Ela Shopping, no município de Duque de Caxias, foi inaugurada recentemente, está toda inspirada no "novo normal" de seus clientes e foi batizada de 'Um novo presente cheio de esperança'. Em meio a luzes, guirlandas e árvores, Papai Noel, bichinhos e outros personagens usam máscaras como todo mundo. O Bom Velhinho usando a proteção é um ótimo exemplo, principalmente para os pequenos.

"Aqui, o cliente vai se identificar com tudo o que estamos vivendo, onde o uso das máscaras é obrigatório e já faz parte dos acessórios de vestuário. Trouxemos um Polo Norte moderno para dentro do Ela Shopping. Nosso Natal vive e enfrenta a pandemia, com fé, força de vontade e determinação para que tudo isso passe. As crianças vão olhar, perceber que é necessário passar por isso e vão pensar 'se até o Papai Noel usa, é importante eu também usar' (risos)", afirma o superintendente do shopping, Celso Pariz.

Em virtude da pandemia, o estabelecimento comercial não vai ter um "Papai Noel de verdade", apenas um cenográfico para que as crianças possam tirar fotos. A decisão foi tomada para evitar o contato entre as pessoas que estão no local e, assim, conseguir evitar a transmissão da Covid-19.

"Vamos levar aos nossos clientes essa nova alternativa de ter a foto com o Papai Noel. Mas um Papai Noel seguro para ele mesmo também, já que o 'bom velhinho' faz parte do grupo de risco (risos). Agora, fora a brincadeira, optamos por trazer segurança aos nossos clientes e até mesmo para esses profissionais que se vestem de Papai Noel nesse época do ano. É uma pena, mas foi necessário. E, toda vez que alguém encosta no Papai Noel cenográfico, nossos colaboradores da limpeza fazem a higiene do mesmo para evitar contaminação", afirma ele.

Com o auge da pandemia e as lojas todas fechadas por meses, o comércio sofreu um grande impacto. Mesmo com a reabertura, alguns estabelecimentos não conseguiram se manter, e outros lutam com afinco para continuar trabalhando e mantendo seu quadro de funcionários.

"O comércio sofreu muito e tem esperança de alguma recuperação, mas sabemos que será um Natal menos robusto. A pandemia e o medo do desemprego ainda assustam. Como falei, o comércio em geral, e o setores financeiro e econômico sofreram muito e ainda sentem a queda. Todos recriamos alternativas e estratégias; avançamos em vendas on-line, o que era esperado somente para daqui cinco anos ou mais; e aprendemos a mexer no e-commerce", detalha Pariz.

Os responsáveis pelo shopping ainda não decidiram a estratégia de premiação de fim de ano, devido às limitações da pandemia e da situação financeira provocada pelo fechamento das lojas, mas o superintendente afirma que as empresas já estão pensando suas promoções e descontos. Os clientes devem ficar de olho no Instagram oficial do estabelecimento comercial (@elashopping) para saber de todas as novidades.

Uma garantia que Pariz dá é de que todos os protocolos de segurança, recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) estão sendo seguidos, como aferição de temperatura e exigência da máscara na entrada; dispensers com álcool em gel espalhados pelos corredores e nas lojas; e limpeza dos ambientes constante para evitar a contaminação.

O Ela Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy 1777, no centro de Duque de Caxias e tem 36 lojas. O horário de funcionamento do local é de 9h às 19h, de segunda-feira a sábado. Na sexta-feira, feriado que marca o Dia da Consciência Negra, estarão com as lojas fechadas. Mais informações pelo telefone (21) 98895-3751.