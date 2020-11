Por O Dia

Publicado 19/11/2020 00:00

A Secretaria Municipal de Obras de Duque de Caxias realiza ações de limpeza e desassoreamento dos rios e canais que cortam o município para evitar enchentes e inundações, principalmente nessa época do ano, em que ocorrem chuvas intensas. Em dois anos e dez meses, o programa de combate a enchentes limpou mais de 200 quilômetros de rios, canais e valões.

Obras de drenagem de ruas e macrodrenagem, expansão e urbanização de canais estão em andamento, como a canalização de um trecho de mais de um quilômetro do Canal Farias, em Saracuruna, entre as ruas Coronel Silva Barros e Padre Marinho. A obra vai aumentar a capacidade de escoamento das águas, acelerando a drenagem nos dias de chuva forte.

"No Canal Farias está sendo criada uma rede dupla de escoamento, com galeria pré-moldada em concreto armado", informou o secretário de Obras João Carlos Grilo, acrescentando que o trecho será urbanizado com a criação de uma grande área de lazer com ciclovia, playground, academia de ginástica e jardins entre outros equipamentos.

Apesar de campanhas de conscientização e coleta do lixo três vezes por semana, em algumas regiões, moradores insistem em jogar lixo nas margens e dentro dos rios e canais, provocando alagamentos. Pedidos para retirada de lixo e entulho: 2674-9090 e 0800-022-2515.