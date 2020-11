Por O Dia

Publicado 19/11/2020 00:00

A prefeitura de Nilópolis realiza, desde o início de novembro, a campanha de castração de cães e gatos no município. A medida atende ao projeto da Unidade Móvel de Esterilização e Educação à Saúde, o Castramóvel, criado com o objetivo de acompanhar de forma preventiva uma população estimada em cerca 14 mil animais.

O programa, que será itinerante, conta com uma unidade móvel para a realização das cirurgias e um veículo de transporte de animais. O Castramóvel é adaptado, climatizado e revestido por material lavável e impermeável, tem duas mesas cirúrgicas, quatro gaiolas de contenção vasadas, nicho para alocação de material, um lavatório e espaço externo para a recepção. Já a equipe técnica é formada por dois médicos veterinários e pessoal de apoio.

"É um belíssimo trabalho, promessa de governo que estamos cumprindo. Demorou um pouco, verdade, porque tivemos que montar todo o projeto, que envolve viaturas, medicamento, pessoal técnico e de apoio. Tivemos também que aguardar a liberação do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, o que só aconteceu agora", explicou o prefeito Farid Abrão.

As primeiras intervenções cirúrgicas já ocorreram com a castração de 14 animais. A meta do programa é atender 50 animais por mês. O subsecretário municipal de Saúde, Uilen Barbosa, lembrou que cães e gatos estão cada vez mais presentes nas casas dos moradores de Nilópolis.

"Entretanto, o crescimento desordenado da população destes animais pode gerar problemas à saúde pública, que vão desde a disseminação de doenças de caráter zoonótico ao abandono de animais nas ruas do município", alertou o subsecretário.

Barbosa ressaltou que o objetivo do projeto é o controle populacional de cães e gatos no município. Após a castração, o dono do animal receberá um guia contendo todos os cuidados e restrições pós-cirúrgicas, além de um folder informativo ilustrado.

"O controle reprodutivo, juntamente com a educação dos proprietários sobre a guarda e bem-estar de cães e gatos fazem com que a população atingida assuma maiores responsabilidades quanto aos cuidados dispensados a seus animais, sendo observado o aumento da expectativa de vida e também melhor expectativa de vida dos animais esterilizados", observa ele.

Os donos de cães e gatos já podem procurar a Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonose, da Secretaria Municipal de Saúde, no primeiro andar do prédio da prefeitura, na Rua Pedro Álvares Cabral, no Centro do município, para fazer o agendamento de cirurgia. O atendimento também pode ser marcado através do telefone (21) 3039-3846.