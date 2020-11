Por O Dia

Publicado 23/11/2020 00:00

Belford Roxo chegou à marca dos 80 mil testes rápidos para detectar a Covid-19 realizados. E o município vai continuar testando a população. O projeto Saúde em Ação, executado pela Secretaria Municipal de Saúde, atua em diversos bairros diagnosticando possíveis novos casos da doença. E próxima parada da ação vai ser a praça do Parque Floresta, amanhã, das 9h às 14h. Moradores que quiserem saber se estão com coronavírus, podem comparecer à Avenida Joaquim da Costa Lima, levando o CPF e o cartão do SUS. Quem já fez o teste poderá repeti-lo, caso seja necessário.

Durante as ações, já foram distribuídos para o tratamento dos sintomáticos 26 mil kits de medicamentos. De acordo com o secretário de Saúde, Christian Vieira, quanto mais se testa a população, novos casos são identificados. "Um exemplo são os assintomáticos que, quando não são testados, podem passar o vírus para outras pessoas aumentando as estatísticas. Esse trabalho junto a todas as medidas de segurança, como o distanciamento social, higienização das mãos e o uso de máscaras, deve continuar até o surgimento de uma vacina", afirmou ele.

Paula Oliveira é moradora de Nova Iguaçu, mas somente em Belford Roxo conseguiu fazer o teste rápido. "Descobri os testes pela internet. Passei pelo médico e já saí com medicamento na mão. A ação deve continuar, pois muitas pessoas não têm condições de fazer o exame em clínica particular", declarou Paula.

O projeto Saúde em Ação acontece desde o final de junho com equipes qualificadas compostas por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagens e outros funcionários. Os moradores que testam positivo já saem com medicação e orientação dos profissionais de saúde. Todos os locais de exames contam com ambulâncias que ficam à disposição dos pacientes, caso haja necessidade de realização de tomografia computadorizada e internação.