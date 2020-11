Por O Dia

Publicado 24/11/2020 00:00

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), divulgou 904 chances oportunidades de emprego para todo o Rio. As vagas estão disponíveis para os candidatos cadastrados no programa, de acordo com o perfil profissional de cada um, por meio de uma análise dos dados feita pelo Sine.

Na Região Metropolitana, são 427 vagas, entre elas, 110 para auxiliar de limpeza, 26 para barman e 35 para auxiliar de logística. Para pessoas com deficiência (PcDs) são 68, entre elas auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, caixa de loja, empacotador, estoquista, operador de caixa, operador de telemarketing, operador de vendas e vendedor.

Para se candidatar, é necessário apresentar laudo médico que comprove a deficiência. Em caso de dúvidas a Central de Atendimento está à disposição pelo e-mail nead@trabalho.rj.gov.br ou no telefone: (21) 2334-9912.

Há também 150 vagas no Centro Sul-Fluminense, sendo 50 para coordenador de restaurante, 50 para auxiliar de cozinha e 50 para garçom. Na Região Serranas, as 222 oportunidades são para atendente de mesa (50), motorista (20), técnico de suporte de TI (12) e programador de sistemas (7). No Médio Paraíba, são 27 vagas para cozinheiros, motorista, costureiro, montador de móveis, entre outras.

Para consultar remuneração e exigências de cada função, o candidato deve ser cadastrado no programa Sine e realizar a consulta pelos canais digitais www.empregabrasil.mte.gov.br, por meio do aplicativo Sine Fácil ou de maneira presencial em um dos postos. Também é possível entrar em contato com a Central de Captação pelo e-mail vagas@trabalho.rj.gov.br.