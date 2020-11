Por O Dia

Publicado 25/11/2020 00:00

Entre os meses de maio e outubro deste ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro foi acionado para atender 11 mil ocorrências de fogo em vegetação, no período de estiagem em todo o estado. O número de chamados é cerca de 20% maior do que o registrado no ano de 2019. Somente em 2020, as aeronaves da corporação dedicaram mais de 250 horas de voo para operações de monitoramento de áreas verdes, extinção de focos e transporte de militares e equipamentos para locais de difícil acesso, como reservas e montanhas.

Nessa época do ano, caracterizada pelo clima seco, com poucas chuvas e perda de umidade do solo, cresce consideravelmente o risco de incêndios em matas e florestas. Para minimizar os danos ambientais, a corporação reforçou as missões de prevenção e combate às queimadas, com apoio de viaturas e helicópteros.

Quando acionados para incêndios em matas, os bombeiros localizam o foco ou a linha de fogo na cobertura vegetal atingida e avaliam a situação geral do incêndio considerando topografia, riscos, existência de turfas e de aceiros naturais, comportamento da propagação do fogo, direção e velocidade do vento, dentre outros elementos.

A partir dos objetivos traçados no plano de ação inicial, as guarnições definem qual a melhor opção tática e quais equipamentos/recursos adequados para solucionar a situação analisada, sendo eles combate direto — com abafamento e resfriamento por meio de água, abafador, bomba costal, pá, viatura de combate a incêndio e aeronave —; combate indireto - com aplicação da construção de aceiro, linha negra, linha de fogo e linha fria; e combate paralelo — com emprego de formas combinadas de combate direto e indireto.

Além das ações preventivas, para evitar incêndios em vegetação, o Corpo de Bombeiros recomenda que a população não acenda fogueiras ou queime lixo no quintal, não solte balões e jogue pontas de cigarro em qualquer ambiente, especialmente nas estradas próximas à vegetação, além de não jogar garrafas de vidro em áreas florestais e em beiras de estrada, porque funcionam como lente de aumento para os raios solares, gerando calor.