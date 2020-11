Por O Dia

Publicado 25/11/2020 00:00

A Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio (Emop), vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras (Seinfra), licitará até sexta-feira, cerca de R$ 21,2 milhões nas obras de reforma de 187 prédios, que beneficiarão 5.660 famílias de baixa renda residentes em oito conjuntos habitacionais da Companhia Estadual de habitação (Cehab).

Localizados na capital e em Nova Iguaçu, os condomínios receberão melhorias nas áreas comuns, pintura nas fachadas e corredores, reforma nas coberturas e caixas d'água. Com recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social (Fehis), o investimento médio estimado por família é de R$ 3,7 mil.

"Essas reformas fazem parte de uma série de ações que estamos adotando na área da habitação no estado do Rio de Janeiro, o que inclui também construção de novas unidades habitacionais. São iniciativas que levam dignidade aos moradores e que promovem qualidade de vida aos mais humildes, uma missão dada a nós pelo governador Cláudio Castro ", disse o secretário estadual de Infraestrutura e Obras, Bruno Kazuhiro.

No município da Baixada Fluminense, as melhorias serão realizadas nos conjuntos habitacionais Tertuliano Potyguara e Santa Eugênia, na Rua Benedito Kelly. No primeiro, serão investidos aproximadamente R$ 4,6 milhões, nas obras que beneficiarão 70 prédios, habitados por 1,4 mil famílias. No segundo, serão cerca de R$ 2,4 milhões nas intervenções que contemplarão 27 prédios com 660 famílias.

Nos conjuntos habitacionais Cidade de Deus e Margarida, em Jacarepaguá, a previsão do Governo do Estado é investir cerca de R$ 4,2 milhões na reforma de 28 prédios, onde residem 1.120 famílias. Nos condomínios Dom Pedro I e Rua da Gazela, em Realengo, serão em torno de R$ 4,4 milhões em obras que contemplarão 24 prédios com 960 famílias.

Nos conjuntos Bento Cardoso, na Penha, e Zaira Duna, em Brás de Pina, serão destinados cerca de R$ 5,6 milhões na reforma de 38 prédios, onde residem 1.520 famílias.