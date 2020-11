Por O Dia

Publicado 25/11/2020 00:00

A Secretaria de Trabalho e Renda está intermediando, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine-RJ), vagas temporárias para o período de Black Friday e Natal. A pasta acredita que as vagas são uma oportunidade para adquirir novos conhecimentos e experiências, potencializando a possibilidade de recolocação de maneira permanente no mercado de trabalho.

Segundo a secretaria, 20% dos trabalhadores contratados neste período têm grande probabilidade de serem efetivados. O Observatório do Trabalho, também vinculado à pasta, aponta que, em uma análise por setores de atividades econômicas no acumulado de janeiro a 13 novembro de 2020, o setor de serviços representou 52,72% do total de 18.958 vagas oferecidas (9.995), seguido pelo comércio, com 26,33% (4.993). Em terceiro lugar ficou a indústria, com 5,87% (1.113).

Em uma análise por ocupações, os destaques foram vendedor de comércio varejista (11,2%), faxineiro (7,3%), vendedor em domicílio (5,9%), operador de caixa (4,7%) e auxiliar nos serviços de alimentação (3,9%). Juntos, representaram 33% do total de vagas oferecidas (18.958) de janeiro a novembro deste ano.

"Estamos em busca de vagas temporárias e fixas, mas precisamos que a população vá até os postos do Sine e atualize cadastros ou envie currículo para a nossa central de captação. Assim poderemos atender às demandas do mercado", afirma Júlio Saraiva, superintendente de Atendimento ao Trabalhador.

Na primeira semana de outubro, 300 vagas foram ofertadas por uma rede de calçados e o processo de seleção continua em andamento. A central de captação de vagas atende pelo e-mail vagas@trabalho.rj.gov.br' e também está à disposição para esclarecimentos de dúvidas dos candidatos.